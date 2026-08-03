Подмосковным предпринимателям расскажут, как выйти на рынок Таиланда
Бесплатный вебинар «Час с торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Таиланд» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области во вторник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
Основной темой вебинара станет Таиланд как экспортное направление. Спикером будет торгпред России Юрий Лыжин.
«Слушателям расскажут, какова текущая экономическая ситуация в Таиланде, о возможностях для российских предпринимателей, о рисках и о мерах поддержки, которые готово представить Торгпредство», — говорится в сообщении.Регистрация на вебинар открыта до 3 августа включительно по ссылке. Мероприятие начнётся в десять утра. Его организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.