В Кудиново завершат капремонт детского сада к началу учебного года

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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В селе Кудиново, что входит в Богородский округ, полным ходом идет капитальный ремонт здания дошкольного отделения Центра образования № 35. На сегодняшний день общий уровень строительной готовности достиг 30%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
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Дайана Хусинова