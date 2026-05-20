Готовность капремонта школы №28 в селе Трубино превысила 50%
Здание школы №28 в селе Трубино округа Щёлково капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем наполовину. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь школы составляет почти три тысячи квадратных метров. Ремонт ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте монтируют СМЛ-панели, обустраивают вентиляционные шахты на кровле и фасад, а также устанавливают пожарные лестницы. В работах задействованы около 50 человек», — говорится в сообщении.В результате капремонта здание обновят изнутри и снаружи, поставят туда новое оборудование и мебель, а на прилегающей территории проведут благоустройство. Завершить все работы должны до начала нового учебного года.