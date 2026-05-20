Участниками слёта юных спасателей стали более 400 подмосковных школьников

20 мая 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Слёт-соревнование всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель» открылись во вторник, 19 мая, в округе Луховицы. Участие в мероприятии принимают свыше 400 учеников подмосковных школ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





За звание лучших борются 39 команд из 25 округов региона, включая Химки, Балашиху, Щёлково, Домодедово, Подольск, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск и др.





«В программу соревнований вошли ориентирование, полоса препятствий, поисково-спасательные работы (ПСР) в бассейне и на открытой воде, комплексно-силовые упражнения, кросс по пересечённой местности, оказание первой помощи, действия при чрезвычайных ситуациях техногенного характера и навыки выживания», — говорится в сообщении.