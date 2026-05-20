В Подмосковье отремонтируют более 90 участков дорог к туристическим местам

20 мая 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 90 участков региональных дорог и более 20 мостов, по которым можно проехать к туристическим местам в Московской области, отремонтируют в текущем сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Дороги ведут к храмам и монастырям, усадьбам, кремлям, музеям, заказникам, паркам и пляжам.





«На 87 участках дорог обновят около 340 километров покрытия, а также капитально отремонтируют 23 моста и четыре дороги, ведущие к достопримечательностям Подмосковья и местам притяжения», — сказал глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.