В Серпухове отчитались о ходе реконструкции очистных сооружений

06 июля 2026, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Очистные сооружения реконструируют в округе Серпухов. О том, как продвигается обновление, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В настоящее время завершены монолитные работы в лабораторном корпусе, цехе механического обезвоживания осадка, резервуаре смешения, зданиях песколовок и решёток, доочистки и УФ-обеззараживания.





«В здании доочистки и цехе обезвоживания сейчас строят ограждающие конструкции, а в лаборатории завершают обустройство кровли и фасада и приступили к внутренней отделке», — говорится в сообщении.