В Серпухове отчитались о ходе реконструкции очистных сооружений
Очистные сооружения реконструируют в округе Серпухов. О том, как продвигается обновление, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В настоящее время завершены монолитные работы в лабораторном корпусе, цехе механического обезвоживания осадка, резервуаре смешения, зданиях песколовок и решёток, доочистки и УФ-обеззараживания.
«В здании доочистки и цехе обезвоживания сейчас строят ограждающие конструкции, а в лаборатории завершают обустройство кровли и фасада и приступили к внутренней отделке», — говорится в сообщении.Прокладка труб выполнена на 80%. Кроме того, начался монтаж оборудования. Завершить эти работы планируют в сентябре. На площадке заняты 136 человек, используются 16 единиц спецтехники.