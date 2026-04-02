Готовность капремонта школы №3 в Лобне превысила 50%

02 апреля 2026, 14:16

Школу №3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова, расположенную на улице Мирная в Лобне, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 52%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры.





«Общая площадь школы составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются обустройством фасада, монтажом инженерных систем и отделкой помещений», — говорится в сообщении.