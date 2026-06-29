Готовность капремонта школы №5 в Наро-Фоминске достигла 75%

29 июня 2026, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5, расположенное на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 75%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. Площадь школы составляет свыше восьми тысяч квадратных метров.





«Сейчас рабочие завершают прокладку инженерных коммуникаций и устройство фасада, занимаются монтажом потолков, устройством наливных полов, шпатлёвкой и шлифовкой стен, а также облицовкой поверхностей керамогранитом. На прилегающей территории приступили к устройству оснований под тротуары и проезды», — говорится в сообщении.