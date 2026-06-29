Акция «Проверь своё здоровье в парке» привлекла 1600 жителей Подмосковья
Свыше 430 жителей Подмосковья прошли профилактический осмотр в парках в минувшие выходные. Выездные бригады врачей работали в 26 городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Формат выездных обследований в парках позволяет пройти профосмотр в выходные дни без предварительной записи.
«Мы учитываем то, что у многих жителей нет возможности посетить поликлинику в рабочие дни. Только за минувшие выходные к акции присоединились 438 человек. Всего с момента старта акции в этом году своё здоровье в парках региона проверили более 1600 жителей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он напомнил о важности своевременной проверки здоровья. Заболевания, выявленные на ранней стадии, лучше поддаются лечению, а качество жизни сохраняется.
Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». https://zdrav.mosreg.ru/start