В Коломне завершают реконструкцию котельной на улице Октябрьской Революции

29 июня 2026, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Реконструкция котельной, расположенной на улице Октябрьской Революции в Коломне, близится к завершению. Стоимость проекта составила около 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Топливом для обновлённой котельной будет не уголь, как раньше, а магистральный газ. Постоянное присутствие персонала на объекте не потребуется: предусмотрена работа в автоматическом режиме.





«В программу реконструкции вошёл ремонт здания, полная замена инженерных сетей и оборудования», — говорится в сообщении.