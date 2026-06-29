В Коломне завершают реконструкцию котельной на улице Октябрьской Революции
Реконструкция котельной, расположенной на улице Октябрьской Революции в Коломне, близится к завершению. Стоимость проекта составила около 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Топливом для обновлённой котельной будет не уголь, как раньше, а магистральный газ. Постоянное присутствие персонала на объекте не потребуется: предусмотрена работа в автоматическом режиме.
«В программу реконструкции вошёл ремонт здания, полная замена инженерных сетей и оборудования», — говорится в сообщении.В настоящее время готовность котельной составляет 95%. Рабочие заканчивают монтаж слаботочных систем и занимаются пусконаладкой. Завершить реконструкцию должны в сентябре текущего года.