В Электрогорске устроили праздник для велосипедистов и байкеров
Спортивный праздник «Парк на колёсах» провели в Электрогорске в пятницу, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В программу мероприятия вошли вело- и мотозаезды, мастер-классы и даже дефиле, участники которого представляли лучшие костюмы, а также украшения для «железных коней».
«В пять вечера состоялся общий заезд. Потом на полосе препятствий сразились питбайкеры и мотоциклисты. А затем зрителей ждало показательное выступление от участников мотосообщества MOTOELECTROGORSK», — говорится в сообщении.Кроме того, всем желающим показали приёмы джампинга на велосипедах. А освежиться гости праздника могли на лимонадной станции.
Праздник завершился церемонией награждения.