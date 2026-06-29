В Электрогорске устроили праздник для велосипедистов и байкеров

29 июня 2026, 11:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортивный праздник «Парк на колёсах» провели в Электрогорске в пятницу, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.





В программу мероприятия вошли вело- и мотозаезды, мастер-классы и даже дефиле, участники которого представляли лучшие костюмы, а также украшения для «железных коней».





«В пять вечера состоялся общий заезд. Потом на полосе препятствий сразились питбайкеры и мотоциклисты. А затем зрителей ждало показательное выступление от участников мотосообщества MOTOELECTROGORSK», — говорится в сообщении.