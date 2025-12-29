Готовность капремонта школы №5 в Наро-Фоминске превысила 25%
Здание Наро-Фоминской школы №5, расположенное по адресу: Профсоюзная улица, дом 9а, капитально ремонтируют. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Школу обновляю в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«На объекте работают 55 человек, задействована одна единица техники. В здании завершают демонтаж, ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и крышу, монтируют инженерные сети и окна», — говорится в сообщении.В программу работ входит также установка нового оборудования и мебели и благоустройство прилегающей территории.
Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.