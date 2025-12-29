На Новогоднем фестивале-ярмарке в Подольске запустили детский паровозик

29 декабря 2025, 10:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Паровозик для катания детей запустили на Новогоднем фестивале-ярмарке в подольском микрорайоне Кузнечики. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В торговых рядах фестиваля продаются различные фермерские продукты, включая сыры, мясные изделия и мёд, а также различные сувениры ручной работы, вязаные и деревянные игрушки, платки и валенки. А для ребят, помимо паровозика, работает тир и проводятся досуговые программы. Кроме того, работают фуд-траки с горячей едой и фотозона с русской песью и санями.





«Хорошее место организовали, есть где перекусить и чем занять маленьких. Порадовало, что есть фермерские продукты, взяли на пробу мёд. Удобно, что всё в одном месте», — рассказал один из гостей фестиваля, отец двоих детей Валентин Брусникин.