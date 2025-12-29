В Подмосковье упростили подачу заявлений на перераспределение земель
Услуга по перераспределению земельных участков, размещённая на госпортале Московской области, стала удобнее для пользователей благодаря новому сервису, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Об инновации рассказала глава областного министерства Надежда Куртяник.
«К услуге подключили автогенератор схемы земельного участка. Так что теперь заявитель может получить эту схему прямо при заполнении онлайн-формы, не обращаясь к кадастровым инженерам. Сформированный файл можно скачать, изучить и приложить к заявлению», — сказала Надежда Куртяник.К услуге добавили также сервис предпроверки, который исключает повторную подачу заявления в период, когда первый запрос ещё в процессе рассмотрения.