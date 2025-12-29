«Книгоэкспорт» в подмосковном Можайске отметил 50-летие

29 декабря 2025, 10:05

Можайское предприятие «Книгоэкспорт» отметило 50-летний юбилей. Коллектив объединили на родной площадке, чтобы подвести итоги юбилейного года и принять поздравления от партнеров, коллег представителей Московской областной Думы и местной Администрации. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.





За полвека «Книгоэкспорт» прошёл большой путь — от экспорта книг до многофункциональной производственной площадки. Сегодня на территории предприятия работают бизнесы самого разного профиля. Здесь печатают упаковку, наклейки и плакаты, обрабатывают лен, пекут хлеб, шьют одежду и анатомические подушки, производят мебель и мягкие игрушки. А еще на базе «Книгоэкспорта» работает известный российский бренд «Буди Баса».

Предприятие продолжает выполнять важные госзаказы. У «Книгоэкспорта» действует крупный госконтракт с Российской государственной библиотекой. Компания также сотрудничает с Российской государственной библиотекой искусств, Библиотекой Российской академии наук и рядом других издательств.



С юбилеем коллектив и партнеров поздравила депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова. Об истории компании рассказал депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников, который руководил «Книгоэкспортом» более 20 лет.

«От всей души поздравляю нынешний коллектив, ветеранов «Книгоэкспорта» с 50-летним юбилеем предприятия! Желаю воплощения в жизнь самых смелых проектов и успешной работы на благо наших жителей!», — обратилась к коллективу Татьяна Сердюкова.

«Сегодня, под руководством Виктории Дмитриевой, «Книгоэкспорт» — современное, социально ответственное предприятие. Оно обеспечивает сотни можайцев стабильной работой, активно помогает предпринимателям, занимается благотворительностью и поддерживает наших защитников», — подчеркнул Алексей Сперанский.

«При поддержке и тесном взаимодействии с администрацией Можайского муниципального округа мы продолжаем успешно работать на благо наших людей. Планируются совместные проекты, и мы верим, что общими усилиями они обязательно воплотятся в жизнь», — рассказала гендиректор организации Виктория Дмитриева.