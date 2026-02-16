Готовность капремонта школы №5 в Наро-Фоминске превысила 40%

16 февраля 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание средней школы №5, расположенное на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. В настоящее время объект готов более чем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Обновление ведётся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В них задействованы 75 человек, используются четыре единицы техники.





«В настоящее время в здании закончили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.