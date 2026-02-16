Готовность капремонта школы №5 в Наро-Фоминске превысила 40%
Здание средней школы №5, расположенное на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. В настоящее время объект готов более чем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Обновление ведётся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В них задействованы 75 человек, используются четыре единицы техники.
«В настоящее время в здании закончили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят кровлю, фасад, все помещения, окна и двери, заменят инженерные сети и сантехнику, завезут новую мебель и оборудование, а также благоустроят пришкольную территорию.
Завершить все работы должны до 1 сентября текущего года.