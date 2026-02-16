В Павловском Посаде открыли обновлённый реабилитационный центр для детей

16 февраля 2026, 14:57

оригинал Видео: пресс-служба Минсоцразвития МО

Реабилитационный центр для детей с особенностями развития открыли в Павловском Посаде после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





В рамках масштабного ремонта в здании обновили полы, потолки, стены, светильники, отремонтировали пожарные лестницы, установили новую мебель, реабилитационную и медицинскую технику, закупили игрушки. Общая стоимость реконструкции составила 21 млн рублей.





«В честь открытия в Центре устроили праздник для детей и их родителей», — говорится в сообщении.