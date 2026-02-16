В Павловском Посаде открыли обновлённый реабилитационный центр для детей
Реабилитационный центр для детей с особенностями развития открыли в Павловском Посаде после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В рамках масштабного ремонта в здании обновили полы, потолки, стены, светильники, отремонтировали пожарные лестницы, установили новую мебель, реабилитационную и медицинскую технику, закупили игрушки. Общая стоимость реконструкции составила 21 млн рублей.
«В честь открытия в Центре устроили праздник для детей и их родителей», — говорится в сообщении.В обновлённом Центре есть просторные игровые комнаты, специализированные кабинеты дефектологов, логопедов и других профильных специалистов. Все занятия проводятся с использованием современных методик, соответствующих международным стандартам.