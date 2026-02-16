В столичном регионе очистили от льда 154 пешеходных моста на ж/д станциях

16 февраля 2026, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

154 железнодорожных пешеходных моста и сходов очистили от снега и льда и обработали песко-гранитной смесью в Московском регионе за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.





За одни сутки на обработку мостов ушло более 32 тонн смеси песка и гранитной крошки.





«В период сильных снегопадов мосты в течении дня обрабатывают неоднократно», — отмечается в сообщении.