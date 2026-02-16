Достижения.рф

В столичном регионе очистили от льда 154 пешеходных моста на ж/д станциях

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

154 железнодорожных пешеходных моста и сходов очистили от снега и льда и обработали песко-гранитной смесью в Московском регионе за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.



За одни сутки на обработку мостов ушло более 32 тонн смеси песка и гранитной крошки.

«В период сильных снегопадов мосты в течении дня обрабатывают неоднократно», — отмечается в сообщении.
Продолжается также работа по расчистке и вывозу снега с объектов ж/д инфраструктуры. В частности, за выходные спецтехника помогла расчистить 2,7 тыс. километров пути, со столичного узла вывезли 270 тысяч кубометров снега.

Сейчас на линиях работает свыше 100 единиц снегоуборочной техники.
Лев Каштанов

