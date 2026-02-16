На капремонте детсада в красногорском посёлке Мечниково начались фасадные работы

16 февраля 2026, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В посёлке Мечниково городского округа Красногорск капитально ремонтируют дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы. В настоящее время на объекте начались фасадные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет около 1 700 квадратных метров. На площадке заняты 35 человек.





«Сейчас строители заканчивают демонтаж, продолжают общестроительные и отделочные работы и приступили к ремонту фасада и кровли», — говорится в сообщении.