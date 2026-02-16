На капремонте детсада в красногорском посёлке Мечниково начались фасадные работы
В посёлке Мечниково городского округа Красногорск капитально ремонтируют дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы. В настоящее время на объекте начались фасадные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет около 1 700 квадратных метров. На площадке заняты 35 человек.
«Сейчас строители заканчивают демонтаж, продолжают общестроительные и отделочные работы и приступили к ремонту фасада и кровли», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят крышу и фасад, заменят все инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. В план входит также благоустройство прилегающей территории.
Завершить работы должны в текущем году.