В Наро-Фоминске устроили праздник для лучших выпускников

07 июля 2026, 13:20

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Торжественный приём для лучших выпускников школ Наро-Фоминского округа провели в местном дворце культуры «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В этом году учёбу с отличием закончили более 200 человек.





«Вы – наша гордость! Ваши таланты, знания и амбиции — это безусловная ценность для нашего округа. Мы искренне верим в вас и желаем, чтобы выбранный вами путь приносил радость вашим семьям и всей нашей стране», — сказала замглавы округа Светлана Малыхина.