В Наро-Фоминске устроили праздник для лучших выпускников
Торжественный приём для лучших выпускников школ Наро-Фоминского округа провели в местном дворце культуры «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году учёбу с отличием закончили более 200 человек.
«Вы – наша гордость! Ваши таланты, знания и амбиции — это безусловная ценность для нашего округа. Мы искренне верим в вас и желаем, чтобы выбранный вами путь приносил радость вашим семьям и всей нашей стране», — сказала замглавы округа Светлана Малыхина.Выпускникам вручили медали «За особые успехи в учении» первой и второй степени, а их родителям — памятные подарки и благодарственные письма. Кроме того, отдельную награду получил ученик информационно-технического класса школы №5 Никита Кирсанов, сдавший ЕГЭ по информатике на 100 баллов.