В Подмосковье выполнили около половины годового плана по расчистке просек ЛЭП

07 июля 2026, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Около 3 700 гектаров охранных зон рядом с линиями электропередачи расчистили от деревьев и кустарника в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Всего в годовой план входит расчистка от растительности 7 700 гектаров просек у ЛЭП.





«Расчистка ЛЭП проводится ежегодно, преимущественно в весенне-летний период. Это важная часть работы по снижению риска аварийных отключений из-за неблагоприятных погодных условий», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.