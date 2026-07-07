В Подмосковье выполнили около половины годового плана по расчистке просек ЛЭП
Около 3 700 гектаров охранных зон рядом с линиями электропередачи расчистили от деревьев и кустарника в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
Всего в годовой план входит расчистка от растительности 7 700 гектаров просек у ЛЭП.
«Расчистка ЛЭП проводится ежегодно, преимущественно в весенне-летний период. Это важная часть работы по снижению риска аварийных отключений из-за неблагоприятных погодных условий», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.В ходе расчистки специалисты опиливают ветки и ликвидируют кусты, которые могут задеть провода при сильном ветре, дожде или снегопаде. Обязательной частью работ является также уборка порубочных остатков.
Ранее в Минэнерго Подмосковья выпустили предостережение о недопустимости проникновения на объекты энергетической инфраструктуры. На запретной территории можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча элементов энергосистемы чревата пожарами и крупными авариями, в результате которых без света могут остаться дома, школы, больницы, предприятия и пр.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей выполнять их задания. В министерстве отметили, что такие действия расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовную ответственность. Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22.