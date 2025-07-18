Готовность капремонта школы искусств в Наро-Фоминске приблизилась к 70%

18 июля 2025, 12:21

Видео: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Школу искусств «Гармония» капитально ремонтируют в Наро-Фоминске. В настоящее время готовность объекта составляет почти 70%. Ход работ проверил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В осмотре здания приняли участие также преподаватели и родители учеников. Проведённые работы оставили у всех самые хорошие впечатления.





«Обошли всю школу с родителями. Видно, что подрядчики идут в графике, качество на уровне. Но мне было важно услышать жителей, они по-настоящему вдохновлены переменами. Значит все делаем правильно», — отметил Роман Шамнэ.