В школе Подольска откроют ветеринарный класс
Класс для будущих ветеринаров откроют в школе №29 в Подольске. Обучение будет вестись в рамках агротехнологического образовательного направления естественно-научного профиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Освоить азы профессии ветеринара ученикам поможет расположенный на территории школы биоэнергетический комплекс с оранжерей, работающий на возобновляемых источниках энергии.
«В оранжерее воссозданы климатические зоны для содержания разных видов растений и животных. Кроме того, там есть небольшой водоём. А в самой школе установлены аквариумы и есть классы для проведения опытов», — говорится в сообщении.Школа также заключила договоры с местной ветеринарной клиникой, Федеральным исследовательским центр животноводства им. Л. К. Эрнста и Тимирязевской академией.
Пройти собеседование и подать заявку на обучение в ветеринарном классе старшеклассники могут до 20 августа.