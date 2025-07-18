В школе Подольска откроют ветеринарный класс

18 июля 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Класс для будущих ветеринаров откроют в школе №29 в Подольске. Обучение будет вестись в рамках агротехнологического образовательного направления естественно-научного профиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Освоить азы профессии ветеринара ученикам поможет расположенный на территории школы биоэнергетический комплекс с оранжерей, работающий на возобновляемых источниках энергии.





«В оранжерее воссозданы климатические зоны для содержания разных видов растений и животных. Кроме того, там есть небольшой водоём. А в самой школе установлены аквариумы и есть классы для проведения опытов», — говорится в сообщении.