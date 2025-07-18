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В школе Подольска откроют ветеринарный класс

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Класс для будущих ветеринаров откроют в школе №29 в Подольске. Обучение будет вестись в рамках агротехнологического образовательного направления естественно-научного профиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Освоить азы профессии ветеринара ученикам поможет расположенный на территории школы биоэнергетический комплекс с оранжерей, работающий на возобновляемых источниках энергии.

«В оранжерее воссозданы климатические зоны для содержания разных видов растений и животных. Кроме того, там есть небольшой водоём. А в самой школе установлены аквариумы и есть классы для проведения опытов», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Школа также заключила договоры с местной ветеринарной клиникой, Федеральным исследовательским центр животноводства им. Л. К. Эрнста и Тимирязевской академией.

Пройти собеседование и подать заявку на обучение в ветеринарном классе старшеклассники могут до 20 августа.
Лев Каштанов

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