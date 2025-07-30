В Электрогорске проверили качество ремонта дорог и благоустройства территорий

30 июля 2025, 12:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл очередной рабочий объезд Электрогорска. Проверялись благоустройство, ремонте и подготовка города к праздничным мероприятиям, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Вместе с сотрудниками городских служб глава округа посетил Молодёжный центр. Подрядчик завершил там ремонт входной группы, но остались недочёты, которые устранят в кратчайшие сроки. Также Денис Семёнов побывал на автовокзале.

«Здесь ситуация с ремонтом входной группы требует ускорения. Работы ведутся слишком медленно. Поручил активизировать процесс и завершить ремонт как можно скорее», – рассказал Семёнов.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.



«Заканчиваются работы по ремонту пешеходных дорожек, однако есть вопросы к состоянию площадки у сцены. В брусчатке образовались провалы. Дал поручение исправить эту ситуацию оперативно и качественно», – сказал глава округа.

«В помывочных нужно покрасить потолки и заменить вентиляционные решётки, а в мужском отделении восстановить покрытие на полу. Кроме того, дал несколько поручений по общему благоустройству города. В ближайшие дни проведём новый покос травы на общественных пространствах, усилим работу по уборке мусора», – заявил руководитель округа.