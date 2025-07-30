В Домодедове выбрали подрядчика для ремонта детсада «Заряночка»
Определена компания-подрядчик, которая проведёт капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Заряночка» Заревской школы в селе Растуново городского округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Объект отремонтирует ООО «Строймонолит».
«В рамках капремонта в здании должны обновить кровлю, фасад и инженерные сети, а также помещения для групп и пищеблок, установить системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, в программу ремонта входит благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Завершить ремонт и открыть обновлённый детский сад должны в 2026 году.
Ранее сообщалось, что в «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе завершили строительство детсада на 310 мест.