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В Домодедове выбрали подрядчика для ремонта детсада «Заряночка»

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Определена компания-подрядчик, которая проведёт капитальный ремонт здания дошкольного отделения «Заряночка» Заревской школы в селе Растуново городского округа Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Объект отремонтирует ООО «Строймонолит».

«В рамках капремонта в здании должны обновить кровлю, фасад и инженерные сети, а также помещения для групп и пищеблок, установить системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, в программу ремонта входит благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт и открыть обновлённый детский сад должны в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе завершили строительство детсада на 310 мест.
Лев Каштанов

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