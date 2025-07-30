В Подмосковье обустроили семь безопасных подходов к железнодорожным станциям

30 июля 2025, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Семь безопасных подходов к ж/д станциям обустроили на территории Московской области с начала текущего года. Работы провели в рамках реализации программы по снижению смертности на смертности на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Безопасные подходы обустроили к станции Трудовая в Дмитровском округе, станции Власово в Талдомском округе, станциям Наро-Фоминская и Латышская в Наро-Фоминском округе, станции Тесна в Кашире и станции Привалово в Ступине, а также к пешеходному переходу на перегоне между станциями Ухтомская и Люберцы-1.





«С начала года было обустроено семь подходов общей протяжённостью 750 метров. Благодаря этому подход к станциям и переходам стал безопаснее и комфортнее для более 15 тысяч жителей расположенных рядом населённых пунктов», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.