Готовность капремонта школы в химкинском посёлке Лунёво превысила 33%
Школу, расположенную на улице Гаражная в посёлке Лунёво городского округа Химки, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта составляет более 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся по госпрограмме Подмосковья за счёт регионального бюджета.
В рамках капремонта в школе обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят водопровод, канализацию, электропроводку, систему отопления, сантехнику, потолки, полы, двери и окна, проведут отделку помещений, а также установят новое оборудование и мебель. Запланировано также благоустройство прилегающей территории.«В здании общей площадью более 8 600 квадратных метров закончили демонтаж, проводятся общестроительные и отделочные работы. В них участвуют 50 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.
Все работы должны завершить до 1 сентября текущего года.