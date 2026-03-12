Готовность капремонта школы в химкинском посёлке Лунёво превысила 33%

12 марта 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, расположенную на улице Гаражная в посёлке Лунёво городского округа Химки, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта составляет более 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт ведётся по госпрограмме Подмосковья за счёт регионального бюджета.



