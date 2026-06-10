Готовность капремонта школы в химкинском посёлке Лунёво превысила 70%
Более чем на 70% выполнили капитальный ремонт школы в посёлке Лунёво округа Химки, расположенной по адресу: Гаражная улица, 4а. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Завершить работы планируют до 1 сентября текущего года.
«Сейчас в здании общей площадью более 8 600 квадратных метров ремонтируют кровлю и фасад, монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения и занимаются отделкой помещений. Кроме того, началось благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.На площадке заняты 140 человек, используется одна единица спецтехники. Ремонт проводится за счёт бюджета региона в рамках областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.