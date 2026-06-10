В Звенигородском музее прочтут лекцию о судьбе усадьбы Введенское
20 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике состоится лекция «Судьбы усадеб Звенигородского уезда. Введенское». Организаторы приурочили встречу к выставке «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское», которая работает в Звенигородском манеже. Это первая лекция из цикла о сохранении исторической памяти и изучении культурного наследия Звенигородской земли, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Усадьба Введенское — одна из самых гармоничных и красивых в Подмосковье. Архитектор Николай Львов построил её на рубеже XVIII–XIX веков. На протяжении столетий усадьба сменила многих именитых владельцев — представителей родов Лопухиных, Шереметевых, Якунчиковых и Гудовичей.
Ведущий методист Звенигородского музея-заповедника Карина Арабаджанц расскажет о судьбах владельцев Введенского на фоне масштабных исторических событий Российской империи. Слушатели узнают об архитектурных и ландшафтных решениях, которые сделали усадьбу выдающимся памятником классицизма, о последствиях революции, национализации и событиях Великой Отечественной войны, а также историю спасения и реставрации усадебного комплекса в советское время и наши дни.
В рамках выставки «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское» в Звенигородском манеже представлены 9 предметов из собрания Звенигородского музея-заповедника. Эти экспонаты свидетельствуют об утраченном наследии богатой коллекции усадьбы Введенское.
Начало лекции в 12:00. Возрастное ограничение: 12+. Подробную информацию можно найти на сайте Звенигородского музея-заповедника.
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