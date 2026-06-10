В Звенигородском музее прочтут лекцию о судьбе усадьбы Введенское

10 июня 2026, 16:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

20 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике состоится лекция «Судьбы усадеб Звенигородского уезда. Введенское». Организаторы приурочили встречу к выставке «Воспитание вкуса. Сокровища усадьбы Архангельское», которая работает в Звенигородском манеже. Это первая лекция из цикла о сохранении исторической памяти и изучении культурного наследия Звенигородской земли, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.