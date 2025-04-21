Готовность капремонта школы в посёлке Красково превысила 30%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт школы №28 ведётся в посёлке Красково городского округа Люберцы, в настоящее время готовность объекта, расположенного по адресу: улица Чехова, дом №1, составляет 30,4%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет свыше 1.7 тыс. квадратных метров, ведётся утепление фасада, отделочные работы, устройство входных групп и монтаж инженерных систем. На площадке заняты 57 человек, используется четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в школе должны обновить фасад и кровлю, заменить инженерные системы, установить новую сантехнику, двери и окна, провести отделку помещений и благоустройство пришкольной территории.
Все работы должны быть завершены до начала нового учебного года.
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