Готовность капремонта школы в посёлке Красково превысила 30%

«В парке имени Витора Талалихина в рамках мероприятия состоится массовая разминка «Зарядись энергией», которую проведёт подольское беговое движение «Дай 5». На Танцевальной веранде участники движения «Активное долголетие» устроят флешмоб «Радость движения». В программе также занятия скандинавской ходьбой и организованная ходьба по весенним тропам. А в павильоне «Сказочный лес» для детей организуют мастер-класс по созданию ёжика из пластилина и еловой шишки», — говорится в сообщении.

