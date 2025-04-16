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В Клину проведут капремонт стационара больницы

Фото: istockphoto.com/sudok1

Фото: istockphoto.com/sudok1

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Капитальный ремонт планируется провести в стационаре больницы города Клин на улице Победы, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать стационар Клинской больницы общей площадью свыше 5,5 тыс. квадратных метров, расположенный по адресу: город Клин, улица Победы, владение 2, корпус 7. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 999 миллионов 107 тысяч 649 рублей 11 копеек. Заявки принимаются до 30 апреля.

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В школах Подмосковья провели уроки по электробезопасности
16 апреля 2025, 12:56

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Уроки по теме «Электричество — не игрушка!» провели сотрудники компании «Мособлэнерго» в школах Мытищ, Егорьевска, Павловского Посада, Электростали и Домодедова, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Уроки по электробезопасности провели в пятых, шестых и седьмых классах электростальской школы № 22, в пятых и шестых классах лицея в Павловском Посаде и для восьмиклассников школы «Классика-М» в Мытищах, а также для младшеклассников школы №2 в Домодедове и школы №4 в Егорьевске. Всего уроки посетили свыше 450 школьников», — говорится в сообщении.
На тематических занятиях ребятам рассказали об основных принципах работы электросетей, о принципах безопасного обращения с электрическими приборами, а также о том, как вести нужно вести себя рядом с подстанциями и ЛЭП. В ходе уроков ученики также смогли примерить экипировку энергетиков.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Около 600 гимнасток стартовали на Всероссийских соревнованиях в Раменском
16 апреля 2025, 12:43

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском начались Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Нины Шибаевой. За награды борются порядка 600 гимнасток со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Церемонию открытия начала воспитанница «Школы волшебства» для детей с особенностями развития Софья Устинова, исполнившая композицию «Лети». К выступлению присоединились гимнастки и ещё две воспитанницы школы. Участниц соревнований приветствовал глава муниципалитета Эдуард Малышев. Он вручил девочкам сувениры», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Помимо этого, Малышев наградил команду «Полёт», спортсменки которой показали выступление по третьему юношескому разряду. Как отметил глава округа, каждая команда на соревнованиях представляет собой единый организм, передающий характер и эмоции через язык тела.

Соревнования продлятся до 20 апреля.

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#московская область
#награды
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В подмосковном Минэкологии назвали виды отходов, сжигать которые запрещено
16 апреля 2025, 12:22

Фото: iStock / Tabatha Del Fabbro Lead Images

Перед наступлением дачного сезона жители стали чаще обращаться в Минэкологии Подмосковья с просьбой организовать выезд мобильной лаборатории для проверки качества воздуха. Причина – неприятные запахи возле дачных участков и частных домовладений, рассказали в пресс-службе ведомства.
В большинстве случаев подозрения на превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не оправдываются, так как в безветрие повышен порог восприятия запахов. Тем не менее, в министерстве перечислили виды отходов, которые, согласно рекомендациям Роскачества, сжигать запрещено.
«Нельзя термически утилизировать материалы, выделяющие при горении токсичные вещества. Это пластик, резиновые изделия, металлические предметы, целлофан и горючие жидкости, за исключением средств для розжига углей в мангалах. Их уничтожение на открытом воздухе может навредить не только окружающей среде, но и самим садоводам и жителям частных домовладений. Помимо этого, за сжигание таких материалов положен административный штраф», – пояснили в ведомстве.
Там также напомнили, что в период действия противопожарного режима разводить огонь на приусадебных участках вообще нельзя, даже для приготовления пищи.

Запрещено разводить огонь и в том случае, если участок расположен на торфяных почвах, под хвойными деревьями, а также при сильном ветре.

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#воздух
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В Подмосковье провели около 2 тыс. рейдов по безопасности на железной дороге
16 апреля 2025, 12:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Около 2 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели на ж/д станциях Московской области с начала 2025 года в рамках работы по снижению количества несчастных случаев, информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разместила в соцсетях ведомства.
«Объём профилактической работы значительно вырос. В этом году провели уже около 2 тысяч рейдов на железной дороге Подмосковья, а в прошлом году за аналогичный период было проведено более 1 тысячи мероприятий», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что наибольший эффект профилактика дала в Щёлкове и Долгопрудном: там с начал года не зафиксировано ни одного смертельного случая на железной дороге.

Минтранс Московской области регулярно размещает актуальную информацию по развитию транспортной инфраструктуры региона, общественного транспорта, а также по безопасности движения и пр. на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».

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Молодёжь Подмосковья пригласили на новый сезон проекта «Профразвитие»
16 апреля 2025, 11:56

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»

Стартовал третий сезон проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей», принять в нём участие приглашается молодёжь из разных регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.
«В третьем сезоне участникам предложат обновлённую программу стажировок в ведущих компаниях страны, кроме того, им будет доступно посещение различных курсов и карьерные мероприятия. Молодым людям также обеспечат поддержку на всех этапах — от создания резюме до выхода на рынок труда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками третьего сезона «Профразвития» могут стать молодые специалисты, а также совершеннолетние студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов. Регистрация открыта на сайте проекта.

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