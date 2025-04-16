В Клину проведут капремонт стационара больницы

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Капитальный ремонт планируется провести в стационаре больницы города Клин на улице Победы, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать стационар Клинской больницы общей площадью свыше 5,5 тыс. квадратных метров, расположенный по адресу: город Клин, улица Победы, владение 2, корпус 7. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 999 миллионов 107 тысяч 649 рублей 11 копеек. Заявки принимаются до 30 апреля.
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