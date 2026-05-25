Готовность капремонта школы в посёлке Малино достигла 55%

25 мая 2026, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы поводят на Школьной улице в посёлке Малино округа Ступино. В настоящее время работы выполнены на 55%. Завершить их планируют до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание обновляют в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас в школе, общая площадь которой составляет более трёх тысяч квадратных метров, занимаются устройством инженерных сетей, чистовой отделкой помещений и фасадными работами: монтажом СМЛ-панелей и облицовкой керамогранитной плиткой. На площадке заняты 56 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.