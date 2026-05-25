В Подмосковье в этом году появились более 230 почётных доноров
В Московской области с начала года 234 человек стали почётными донорами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Звание «Почётный донор России» могут получить граждане, регулярной сдающие кровь и её компоненты. Для этого нужно безвозмездно сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и её компонентов.
«Всё больше людей стремится проявить активную гражданскую позицию и помочь тем, кто попал в беду. В Подмосковье проживает почти 28 000 почётных доноров, из них 234 стали обладателями этого звания с начала года», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Стать донором может каждый житель старше 18 лет, не имеющий противопоказаний по здоровью. Сдать кровь можно в учреждениях Службы крови или во время выездных донорских акций.
Правила присвоения звания «Почётный донор России» доступны на сайте Московского областного центра крови.
Центр принимает доноров без выходных и без записи с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт службы можно найти по ссылке.
Читайте также: