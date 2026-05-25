В Воскресенске сносят 97-летний аварийный дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Восьмиквартирный деревянный двухэтажный дом, находящийся в аварийном состоянии, сносят на Фабричной улице в деревне Золотово округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом построили в 1929 году, его общая площадь составляет около 300 квадратных метров.

«Обследование показало, что здание полностью выработало свой эксплуатационный ресурс. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Сейчас проводятся демонтажные работы. Завершить их планируют до конца мая.

Всего на территории округа Воскресенск выявили 129 аварийных домов, недостроев и самостроев. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 90 проблемных объектов. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

