В Подмосковье выходили недоношенного мальчика весом 1750 граммов
Младенца, родившегося на 32-й неделе беременности и весившего 1750 граммов, выходили врачи Щелковского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Борьба за жизнь малыша продолжалась почти 40 дней.
«Ребёнок находился в кувезе, где получал круглосуточный уход и питание. Врачи следили за его состоянием и корректировали терапию, чтобы помочь окрепнуть. Потом младенца перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей», — рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Людмила Малютина.Сейчас вес мальчика составляет уже 2300 граммов, он нормально развивается. Недавно его выписали домой.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года репродуктивную диспансеризацию прошли почти 112 тысяч человек.