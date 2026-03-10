Производитель кормов для сельхозживотных открывает лабораторию в Ступине

10 марта 2026, 11:56

оригинал Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Собственную лабораторию открывает на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» компания «Мустанг Технологии Кормления», которая выпускает корма для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей. Современная лаборатория станет центром контроля качества продукции на всех этапах производства.





«Сейчас на объекте устанавливают оборудование для проведения анализов. Запустить лабораторию должны до конца марта», — говорится в сообщении.