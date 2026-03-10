Производитель кормов для сельхозживотных открывает лабораторию в Ступине
Собственную лабораторию открывает на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» компания «Мустанг Технологии Кормления», которая выпускает корма для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Инвестиции в проект составили 150 миллионов рублей. Современная лаборатория станет центром контроля качества продукции на всех этапах производства.
«Сейчас на объекте устанавливают оборудование для проведения анализов. Запустить лабораторию должны до конца марта», — говорится в сообщении.После запуска компании больше не придётся привлекать для проверки качества сырья и готовых кормов сторонние организации. Кроме того, своя лаборатория позволит усилить контроль за точностью соблюдения рецептур и при этом сократить сроки исследований.