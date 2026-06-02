В Подмосковье открыли три новые детские площадки

02 июня 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Три новые детские площадки открыли в Московской области — две в Орехово-Зуеве и одну в городе Дедовск округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.





В честь открытия для ребят устроили праздник с анимационной программой.





«Игровые элементы на площадках рассчитаны на детей разных возрастов. Особое внимание уделено безопасности: на площадках уложено травмобезопасное резиновое покрытие, подключено уличное освещение и камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.