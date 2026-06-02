В Подмосковье открыли три новые детские площадки
Три новые детские площадки открыли в Московской области — две в Орехово-Зуеве и одну в городе Дедовск округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
В честь открытия для ребят устроили праздник с анимационной программой.
«Игровые элементы на площадках рассчитаны на детей разных возрастов. Особое внимание уделено безопасности: на площадках уложено травмобезопасное резиновое покрытие, подключено уличное освещение и камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.Площадь игровых пространств в Орехово-Зуеве составляет по 450 квадратных метров. Одно из них расположено в районе пересечения улиц Пушкина и Урицкого, второе — у дома №3 по проспекту Черепнина. А в Дедовске площадка в 150 квадратных метров находится у дома №60/4 по 1-й Волоколамской улице.