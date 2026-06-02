Воробьёв назвал Московскую область одним из экономических лидеров страны
Подмосковье – это один из экономических лидеров России. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
По словам главы региона, стратегический приоритет отдан технологическому суверенитету.
«При поддержке Фонда развития промышленности Московской области в Московской области реализуются проекты в сферах оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и электроники. Крупнейшие налогоплательщики, в том числе маркетплейсы и промышленные гиганты, обеспечивают стабильный темп роста внутреннего регионального продукта и инвестиционную привлекательность территорий», – отметил Воробьёв.Ключевым инструментом поддержки бизнеса он назвал создание индустриальных парков и особых экономических зон с готовой инфраструктурой формата «Лайт-индастриал».
«Параллельно регион удерживает первенство в агропроме по производству сыров и овощей закрытого грунта, создавая новые рабочие места и условия для развития предпринимательства, вопреки высокой ключевой ставке и кадровому дефициту», – добавил губернатор.Во вторник Андрей Воробьёв огласил традиционное ежегодное обращение к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье – забота и уважение». Главными темами стали поддержка участников СВО и их семей, развитие медицины, благоустройство территорий, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.