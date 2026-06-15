Готовность капремонта школы в серпуховском селе Липицы превысила 80%

15 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы продолжается в селе Липицы округа Серпухов. В настоящее время работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание общей площадью свыше 3 200 квадратных метров расположено на площади 178 Авиаполка. Ремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас строители монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделочными и фасадными работами, а также благоустраивают пришкольную территорию. На площадке заняты 50 человек, используются четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.