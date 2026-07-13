Готовность капремонта школы в серпуховском селе Липицы превысила 85%

13 июля 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания школы, расположенного на площади 178 Авиаполка в селе Липицы округа Серпухов, выполнен уже более чем на 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Объект площадью свыше 3 200 квадратных метров обновляют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Московской области за счёт регионального бюджета.





«Сейчас в здании завершают фасадные работы, продолжают отделку помещений, монтируют радиаторы отопления, занимаются пусконаладкой инженерных коммуникаций и благоустраивают пришкольную территорию», — говорится в сообщении.