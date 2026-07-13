Рабочие приступили к капремонту 70-летнего дома в Химках

13 июля 2026, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Комплексный капитальный ремонт начался в доме №3 по улице Победы в Химках, построенном в 1956 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В программу ремонта входит обновление крыши, фасада, фундамента, подвального помещения и инженерных сетей: водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.





«В настоящее время ведётся демонтаж старого покрытия кровли. В рамках капремонта в доме должны заменить все элементы крыши, утеплить чердак и установить ограждения и современные снегозадержатели», — говорится в сообщении.