Рабочие приступили к капремонту 70-летнего дома в Химках
Комплексный капитальный ремонт начался в доме №3 по улице Победы в Химках, построенном в 1956 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В программу ремонта входит обновление крыши, фасада, фундамента, подвального помещения и инженерных сетей: водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.
«В настоящее время ведётся демонтаж старого покрытия кровли. В рамках капремонта в доме должны заменить все элементы крыши, утеплить чердак и установить ограждения и современные снегозадержатели», — говорится в сообщении.Стартовали также работы по замене сетей отопления: их важно закончить до начала холодного сезона.
Ранее сообщалось, что всю информацию о капремонте дома жители Московской области могут получить через приложение «Госуслуги. Дом». Там, в частности, публикуется дата его проведения, перечень работ и данные о состоянии спецсчёта. Кроме того, в приложении можно напрямую задать вопрос специалисту подмосковного Фонда капитального ремонта.