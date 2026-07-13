В роддоме Орехово-Зуева проведут день открытых дверей

13 июля 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут для будущих родителей в Орехово-Зуевском родильном доме в четверг, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Гостям устроят экскурсию по родильным и послеродовым палатам, а на вопросы о ведении беременности, подготовке к родам и уходу за младенцем расскажут акушеры-гинекологи и неонатологи.





«Такие встречи стали для нас традицией. В дни открытых дверей мы стараемся максимально доступно рассказать о том, что ждёт женщину в родах и как правильно подготовиться к этому событию. Гости могут задавать любые вопросы: мы всегда открыты к диалогу», — отметила заведующая роддомом Вера Калинина.