Готовность капремонта спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулёве превысила 80%
Корпус №1 спортивной школы «Феникс» в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В программу ремонта входит также обновление здания бассейна.
«Сейчас на объекте продолжаются общестроительные, фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающих территорий. На площадке заняты свыше 70 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.После ремонта корпус станет многофункциональным центром для занятий физкультурой и плаванием. В здании оборудуют игровой зал с полным оснащением для проведения тренировок и турниров, а в бассейне обустроят большую и малую чаши с современными системами подогрева и очистки воды, душевые, раздевалки и тренерские помещения.
Завершить работы планируют в текущем году.