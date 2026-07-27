В ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске построят детсад на 170 мест

27 июля 2026, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 170 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Мартемьяново Клаб» на территории Наро-Фоминского округа. Облик здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Общая площадь детсада составит почти две с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят семь помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты методиста и логопеда, пищеблок и прачечную.





«Архитектурный облик детского сада выполнен в функциональном стиле. Здание облицуют красным клинкерным кирпичом, а оконные блоки дополнят вставками зелёного цвета», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.