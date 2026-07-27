В ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске построят детсад на 170 мест
Детский сад, рассчитанный на 170 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Мартемьяново Клаб» на территории Наро-Фоминского округа. Облик здания одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь детсада составит почти две с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят семь помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты методиста и логопеда, пищеблок и прачечную.
«Архитектурный облик детского сада выполнен в функциональном стиле. Здание облицуют красным клинкерным кирпичом, а оконные блоки дополнят вставками зелёного цвета», — рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.На прилегающей зоне оборудуют семь площадок для прогулок и общую спортивную зону.