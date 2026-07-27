В Подмосковье отремонтировали почтовые ящики более чем в 500 подъездах

27 июля 2026, 10:39

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ремонт и замену почтовых ящиков провели с начала текущего года более чем в 500 подъездах многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ремонт почтовых ящиков входит в задачи управляющей компании в рамках работ по содержанию общедомового имущества.





«В этом году по заявкам жителей ящики в порядок привели уже более чем в 500 подъездах. Выполнение этих задач контролировали специалисты министерства», — отмечается в сообщении.