Достижения.рф

В Подмосковье отремонтировали почтовые ящики более чем в 500 подъездах

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Ремонт и замену почтовых ящиков провели с начала текущего года более чем в 500 подъездах многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Ремонт почтовых ящиков входит в задачи управляющей компании в рамках работ по содержанию общедомового имущества.

«В этом году по заявкам жителей ящики в порядок привели уже более чем в 500 подъездах. Выполнение этих задач контролировали специалисты министерства», — отмечается в сообщении.
Ящики починили, в частности, в доме №25 о улице Урицкого в Люберцах, доме №5 по Индустриальной улице в Мытищах, доме №39 по Советской улице в Красногорске и по другим адресам.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0