В Ленинском округе завершили строительство школы на 1150 мест

09 июня 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 1 150 учеников, построили в жилом комплексе «Южная Битца» на территории Ленинского городского округа. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Новая школа трёхэтажная, её общая площадь составляет 13 тысяч квадратных метров.





«В здании расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком, библиотека, а также кабинеты логопеда и психолога», — говорится в сообщении.