В Ленинском округе завершили строительство школы на 1150 мест
Школу, рассчитанную на 1 150 учеников, построили в жилом комплексе «Южная Битца» на территории Ленинского городского округа. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Новая школа трёхэтажная, её общая площадь составляет 13 тысяч квадратных метров.
«В здании расположены универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком, библиотека, а также кабинеты логопеда и психолога», — говорится в сообщении.В ближайшее время новостройку введут в эксплуатацию.
В ведомстве отметили, что это уже вторая школа в ЖК «Южная Битца». Кроме того, в комплексе построены три детских сада, поликлиника и 11 жилых домов.