В Пушкине состоялся фестиваль татарской культуры

09 июня 2026, 12:47

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фестиваль татарской культуры «В единстве народов — сила России» провели в городе Пушкино в воскресенье, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, состоялось на сцене ДК «Пушкино». Гостями стали представители подмосковного правительства, столичного Татарского культурного центра, полпредства Татарстана в Москве, Пушкинского интернационального Дома дружбы, окружной Общественной палаты и Совета ветеранов.





«Главным событием фестиваля стал концерт, на котором артисты в народных костюмах исполнили национальные татарские песни и танцы», — говорится в сообщении.