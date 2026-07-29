Готовность капремонта стадиона «Мещера» в Егорьевске превысила 90%

29 июля 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Мещера», расположенного на Октябрьской улице в Егорьевске, близится к завершению. В настоящее время работы выполнены более чем на 90%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводится в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на стадионе монтируют ограждения и навесы над трибунами, устанавливают мачты освещения, прокладывают электрические и силовые кабели для энергоснабжения площадки, собирают модульные блоки — пункты проката, билетные кассы и проходную, завершают монтаж инженерных систем, наносят разметку на игровое поле, обустраивают малые спортплощадки и асфальтируют парковку», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.