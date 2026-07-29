Жителей Подмосковья пригласили принять участие в августовской переписи воробьёв

29 июля 2026, 13:34

оригинал Фото: istockphoto.com/Patlakpiksel

Очередной этап всероссийской переписи воробьёв будет проходить с 8 по 16 августа. Присоединиться к нему приглашают всех желающих, в том числе — из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Перепись «Воробьи на кустах» организует Всероссийское общество охраны природы при участии Союза охраны птиц России, Зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова и других экологических организаций.





«Такие переписи очень важны не только для определения численности птиц, но и для общей оценки экологического состояния территорий. Приглашаю всех, кому небезразлично сохранение видового разнообразия, принять участие в акции», — сказала глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.