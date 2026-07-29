Лыткаринский мясоперерабатывающий завод создаст в округе новые рабочие места

29 июля 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино

Производственно-логистический корпус строит Лыткаринский мясоперерабатывающий завод в индустриальном парке «Лыткарино». Там откроют около 350 вакансий. Поддержка предприятий и создание новых рабочих мест входит в число приоритетных направлений Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В комплекс войдёт склад-холодильник для мясного сырья, производственный цех с лабораториями, административно-бытовой корпус, логистический центр, а также очистные сооружения и газовая котельная.





«Мы ждем, что каждый резидент индустриального парка будет не только вкладывать средства в развитие производства, но и трудоустраивать наших жителей. А предприятия станут источником налогов для бюджета и будущего развития города», — сказал первый замглавы округа Владимир Шаров.